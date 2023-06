2º Festival das Orquídeas de Santa Bárbara acontece neste fim de semana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O 2º Festival das Orquídeas de Santa Bárbara acontecerá neste fim de semana, sábado (3), das 9 às 19 horas, e domingo (4), das 9 às 17 horas, no Mercadão da Cidade. A iniciativa é realizado pela Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, e Conselho Municipal de Turismo (Comtur). Com entrada gratuita, seis expositores trarão diversos produtos e insumos para que os consumidores cuidem das suas plantas em casa.

Esta edição contará com participação de produtores/cultivo de orquídeas, flores e plantas naturais pelos orquidários Santa Bárbara e Covolan; comércio de orquídeas, flores e plantas naturais por Center Flores e Konkist Flores; e comércio de insumos para cultivo, paisagismo, jardinagem e arte floral pelo + Verde Flor e Jardim e Cantinho dos Vasos. A entrada é gratuita.



O evento nasceu como iniciativa do “Plano de Desenvolvimento do Turismo Rural e Ecoturismo”, elaborado pela Prefeitura em parceria com o Comtur, com o objetivo de atender o eixo 7 do Plano que visa a elaboração de circuitos e eventos em parceria com produtores e empresas voltadas ao fomento do Turismo Rural e Ecoturismo.

Em sua primeira edição, no ano passado, o Festival reuniu público de 3 mil pessoas, sendo 85% de Santa Bárbara d’Oeste e visitantes de outras 17 localidades, como Americana, Campinas, Piracicaba e Sumaré, incluindo turistas dos Estados Unidos e Coreia do Sul, resultando cerca de 1.000 vendas.

O Mercadão da Cidade está localizado na Rua Floriano Peixoto, nº 1.653, na Vila Santa Cruz.

Confira mais detalhes dos produtos oferecidos pelos expositores credenciados:

⁣Orquidário Santa Bárbara

Vandas e mudas de vandas, ⁣Cattleyas⁣, ⁣Cattleyas espécies, ⁣Paphiopediluns (sapatinhos), ⁣Phalaenopsis⁣, ⁣Oncidiuns⁣, ⁣Orquideas exóticas (Bulbophylluns), Denphales, ⁣Epidendruns e ⁣Orquídeas raras.

Orquidário Covolan

⁣Cattleya Walkeriana, ⁣Cattleya híbridos, ⁣Dendrobium e ⁣Sofronits⁣⁣.

⁣Center Flores

Orquídeas em geral⁣⁣, Plantas⁣⁣ e Flores em geral⁣⁣.

Konkist Flores

Cactus, Suculentas, Orquídeas e Mudas de flores em geral.

+ Verde Flor e Jardim

Substrato para Orquídeas⁣⁣⁣, Vasos de cerâmica, madeira, plástico e fibra de coco, ⁣Adubos e Fertilizantes, ⁣Suporte, arames e ferramentas, ⁣Defensivos para plantas, Inseticida, Fungicida e Acaricida e ⁣Substrato para Cactos e Suculentas, Rosa do Deserto e Plantas em geral⁣⁣.

Cantinho dos Vasos

⁣Adubo para Orquídeas⁣ e ⁣Cactus, ⁣Cachepôs de madeira, ⁣Vasos de barro e de plástico ⁣para Orquídeas, ⁣Inseticida e ⁣fungicida, ⁣arames, tesouras e suportes.

Serviço:

2º Festival das Orquídeas de Santa Bárbara

Sábado (3/6), das 9 às 21 horas

Domingo (4/6), domingo das 9 às 17 horas

Local: Mercadão da Cidade – Rua Floriano Peixoto, 1653 – Vila Santa Cruz

Entrada gratuita

