55% dos infectados pelo coronavírus no Brasil estão recuperados

Segundo o boletim epidemiológico mais recente do Ministério da Saúde sobre a Covid-19 no Brasil, 55% das pessoas infectadas estão recuperadas.

O total de casos confirmados em território nacional é de 1.368.195. Os óbitos somam 58.314, sendo 692 desde a última atualização dos dados, no dia 28 de junho.

Os números do Governo Federal apontam ainda que 552 mil casos estão em acompanhamento e quase quatro mil mortes estão sendo investigadas. Mato Grosso do Sul é o estado menos afetado pela pandemia até o momento, com 7,6 mil casos e 75 óbitos. São Paulo segue como o local com maior incidência da Covid-19, com mais de 275 mil registros.