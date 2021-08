------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Sete veículos participaram de um ato a favor do voto impresso auditavél na manhã deste domingo(1°), na Avenida Brasil, em Americana.

Com bandeiras do Brasil, os manifestantes pediram a inclusão do voto impresso na eleição presidencial do ano que vem.

Atos semelhantes estão programados para diversas cidades do país neste domingo.