A partir do dia 17 de agosto, comércio não terá mais restrição de horário e ocupação, anuncia Doria

O governador de São Paulo anunciou na tarde desta quarta-feira(28), a atualização do Plano São Paulo e trouxe uma nova data final para a vacinação no estado.

De acordo com João Doria, toda a população de São Paulo, acima de 18 anos, estará vacinada até dia 16 de agosto com pelo menos uma dose de vacina contra a covid-19.

O funcionamento do comércio também terá seu horário ampliado. De 1º a 16 de agosto, a restrição de horário será estendida até a meia noite e poderá funcionar com até 80% da capacidade. Do dia 17 de agosto em diante, não haverá mais restrição de horário e ocupação no comércio.