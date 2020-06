Academias de crossfit seguem abertas de forma irregular em Americana

Descumprindo o decreto estadual que proíbe a abertura de academias no estado de São Paulo, as academias de crossfit seguem abertas em Americana. A cidade já registrou 9ª mortes e 158 casos positivos de coronavírus.

O Crossfit Scars, localizado na Avenida Abdo Najar, na Cidade Jardim é a segunda academia flagrada em funcionamento na cidade. A foi denúncia enviada por um leitor e confirmada pela reportagem do Portal de Americana.

No início da noite desta sexta-feira(5), pelo menos uma dezena de alunos realizava o treinamento dentro do espaço.

De acordo com a Prefeitura de Americana, as academias abertas na cidade estão funcionando de forma irregular e podem ser multada em caso de denúncia. “As academias estão proibidas de funcionar. As reclamações sobre funcionamento clandestino podem ser feitas pelo SAC (3475-9024), pois a vigilância vem realizando as vistorias conforme são feitas denúncias, já que há uma gama muito grande de estabelecimentos”, disse a nota enviada pela prefeitura.

Questionada sobre a quantidade de denúncias e multas aplicadas no setor, a Vigilância Sanitária não se posicionou por conta do expediente que termina às 17h.

Procurada pelo Portal, a administração da Crossfit Scars não se posicionou até o fechamento desta matéria. Assim que tivermos resposta, o posicionamento será acrescentado aqui.