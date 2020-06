Morador do Vila Dainese morre com suspeita de febre maculosa

Além disso, informações epidemiológicas sobre o deslocamento para área de risco de febre maculosa, auxiliaram no fechamento do diagnóstico. Além da febre maculosa, a Vigilância informou que o paciente também teve material colhido para exame de dengue.

O morador procurou o Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi” (HM) no dia 3 de junho, se queixando de febre, dor de cabeça, falta de ar, dor abdominal e pressão baixa. Diante do quadro, ele permaneceu internado, porém veio a óbito no dia 4 de junho.