Americana confirma 17 casos de coronavírus e registra uma morte suspeita

A Vigilância Epidemiológica de Americana informou, nesta sexta-feira (5), o registro de mais uma morte suspeita por Covid-19. Trata-se de um homem de 34 anos, morador do bairro São Benedito, que foi atendido hoje no Pronto Atendimento (PA) do bairro Antonio Zanaga em parada cardiorrespiratória, tinha asma, não resistiu e faleceu. Foi coletado exame PCR e o resultado ainda está sendo aguardado.

O boletim atualizado traz ainda 17 novos casos positivos de Covid-19, sendo que 11 realizaram exames PCR: uma mulher de 36 anos, do Jardim Recanto, que está em isolamento domiciliar; uma mulher de 45 anos, do Jardim Nossa Senhora do Carmo, que está em isolamento domiciliar; um homem de 66 anos, do Jardim Boa Vista, que está curado; um homem de 68 anos, do Jaguari, que está curado; um homem de 44 anos, do Parque Gramado, que está em isolamento domiciliar; um homem de 49 anos, do Jardim da Paz, que está em isolamento domiciliar; um homem de 32 anos, do Parque Novo Mundo, que está em isolamento domiciliar; um homem de 46 anos, do Conserva, que está em isolamento domiciliar; um homem de 38 anos, do Frezzarin, que está em isolamento domiciliar; um adolescente de 15 anos, do Jardim Imperador, que está curado; e um homem de 49 anos, do Parque Residencial Nardini, que também já está curado.

Os outros seis novos casos positivos realizaram testes rápidos em laboratórios particulares: um homem de 45 anos, do Jardim Ipiranga, que está em isolamento domiciliar; um homem de 45 anos, do Parque Novo Mundo, que está curado; uma mulher de 56 anos, do Jardim Colina, que está curada; uma mulher de 34 anos, do Residencial Jacyra, que está curada; uma adolescente de 14 anos, do Parque Novo Mundo, que está curada; e uma mulher de 64 anos, da Vila Medon, que está em isolamento domiciliar.

Americana registrou ainda 12 novos suspeitos de Covid-19, todos internados, sendo oito no Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi” e os demais em hospitais particulares. Uma morte suspeita recebeu resultado negativo: um homem de 75 anos, morador do Zanaga, que faleceu no dia 3 de junho, não tinha Covid-19. Também foram registrados mais quatro resultados negativos após realização de exames PCR.

O quadro geral da Covid-19 em Americana é o seguinte: 158 casos positivos, sendo nove óbitos, quatro internados, 32 em isolamento domiciliar e 113 curados; 43 casos suspeitos aguardam resultados de exames, sendo 22 internados em hospitais, quatro óbitos e 17 em isolamento domiciliar. Além disso, o município contabiliza 525 casos que eram considerados suspeitos, mas que já foram descartados pelo resultado de exame negativo.