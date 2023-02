Ações da PM em Americana são tema da Tribuna Livre na Câmara

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O capitão Tiago Augusto, comandante da 1ª Companhia do 18º Batalhão de Polícia Militar do Interior do Estado de São Paulo, utilizou a Tribuna Livre “Dr. Waldemar Tebaldi” durante a sessão ordinária desta terça-feira (7) para destacar as ações e os projetos desenvolvidos pela corporação.

Dentre os programas realizados pela companhia, o capitão Tiago Augusto destacou a Operação Bairro Seguro – trabalho integrado entre forças de segurança pública e Ronda Escolar que visa atender as demandas discutidas durante as reuniões do Conseg (Conselhos Comunitários de Segurança); Operação Paz e Sossego, em conjunto com a Guarda Municipal, com foco nas ocorrências de perturbação do sossego público; ações de apoio na fiscalização de estabelecimentos junto à prefeitura de Americana, para verificar estabelecimentos operando em desacordo com a legislação municipal; e o Boletim Social, um conjunto de despachos que une as forças policiais e órgãos de assistência social.

Durante a tribuna, os vereadores utilizaram a palavra para parabenizar a Polícia Militar pelo trabalho e para apresentar questionamentos sobre a área de segurança pública no município. O vereador Marcos Caetano (PL) questionou a situação da Rua Carioba, que foi assunto de requerimento protocolado recentemente. De acordo com Caetano, há forte presença de tráfico de drogas e prostituição na região, principalmente devido aos comércios abandonados. Capitão Augusto explicou que há um processo de qualificação social em andamento sobre a população em situação de rua na região e que, nos últimos meses, foram realizadas ações de combate ao tráfico e monitoramento com bicicleta na região.

O vereador Lucas Leoncine (PSDB) reforçou os resultados das ações, principalmente da parceria entre a ACIA (Associação Comercial de Americana) e o batalhão de polícia; Leco Soares (Podemos) apontou a importância do trabalho da PM junto aos órgãos de assistência social da prefeitura municipal; Leonora Périco (PDT) mencionou que moradores do Parque da Liberdade perguntam sobre a sensação de insegurança na Praça da Fraternidade; Fernando da Farmácia (PTB) apontou ações da PM junto aos comerciantes da Cidade Jardim sobre as ocorrências em torno da praça pública do bairro; Gualter Amado (Republicanos) destacou a importância do registro de boletim de ocorrência para que a polícia possa colher dados mais precisos sobre a segurança pública no município; e Thiago Martins (PV) relatou o problema de tráfico de drogas no Jardim São Manoel.

Ao final da tribuna livre, o presidente da Câmara Municipal de Americana, vereador Thiago Brochi (PSDB), agradeceu a visita do capitão Tiago Augusto e elogiou a 1ª companhia pelo trabalho realizado. “Parabenizo o capitão pela sua atuação frente ao batalhão. A Polícia Militar tem tido uma atuação rápida e eficiente, estamos acompanhando os resultados. A Câmara Municipal está de portas abertas para o diálogo sobre as políticas de segurança pública para a nossa cidade. Temos ainda muitas demandas, mas estou certo que seguiremos avançando”, comentou.

