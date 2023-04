Adolescentes são detidos após apontarem arma falsa para colegas em CIEP de Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Nesta sexta-feira(15), por volta das 10h30, dois adolescentes, A. S. A. S de 14 anos e E. H. O. S de 10 anos, foram identificados como autores de um ato de violência em frente ao CIEP Milton Santos, localizado na Rua Felício Zamperlin, 200, no Parque Dom Pedro II, Americana.

A equipe de Monitoramento Escolar foi informada pela pedagoga da unidade escolar que os dois jovens passaram pela rua lateral da escola e um deles sacou e apontou uma arma na direção dos alunos do 7° ano. O incidente causou pânico entre os alunos e a equipe deslocou-se imediatamente à sala de aula para tranquilizá-los.



Com o auxílio dos funcionários da escola, a equipe de Monitoramento Escolar teve acesso às câmeras de segurança e conseguiu identificar e localizar os dois adolescentes que moram no Bairro Jd Da Mata. A Viatura Inspetoria 211 foi acionada e deslocou-se até a residência dos jovens.

Após contato com os pais e adolescentes, estes confessaram o ato e indicaram o local onde haviam escondido o simulacro de arma de fogo utilizado na ação. Todos foram conduzidos à Central de Polícia Judiciária, onde os fatos foram narrados à autoridade policial que determinou a apreensão do simulacro e ouviu todas as partes envolvidas. Os adolescentes foram entregues aos seus responsáveis.

