Adrilles Jorge é demitido da Jovem Pan após saudação nazista

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O comentarista da Joven Pan, Adrilles Jorge, foi demitido da emissora após ter feito uma suposta saudação nazista na edição desta quarta-feira(8), do programa “Opinião”.

Após comentaro cas o do youtuber Monark, que foi afastado do Flow Podcast após defender a criação do partido nazista, o apresentador fez um gesto com a mão direita, que foi associado com o ‘Sieg Heil’, uma saudação nazista utilizada na Alemanha de Adolf Hitler.

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A emissora divulgou uma nota comunicando o afastamento após uma decisão do decisão do presidente do grupo Jovem Pan, Antônio Augusto Amaral de Carvalho Filho, o “Tutinha”.

Leia a nota da Jovem Pan na íntegra:

“O Grupo Jovem Pan repudia qualquer manifestação em defesa do nazismo e suas ideias. Somos veementemente contra a perseguição a qualquer grupo por questões étnicas, religiosas, raciais ou sexuais. No exercício diário de informar e esclarecer nossa audiência, prezamos pelo livre debate de ideias, mas não endossamos qualquer tipo de manifestação que leve ao discurso de ódio e reforce ideias que remetam a um episódio da nossa história que deve ser lembrado como símbolo de um erro da humanidade que não deve jamais ser repetido. Nossos comentaristas têm independência para emitir opiniões, mas quando os limites legais e éticos são ultrapassados, o Grupo Jovem Pan se posiciona de maneira inflexível. Por fim, é importante destacar que as opiniões dos comentaristas e âncoras não refletem as posições do Grupo Jovem Pan.”

O comentarista da Joven Pan, Adrilles Jorge, foi demitido da emissora após ter feito uma suposta saudação nazista na edição desta quarta-feira(8), do programa “Opinião”.

Após comentar o caso do youtuber Monark, que foi afastado do Flow Podcast após defender a criação do partido nazista, o apresentador fez um gesto com a mão direita, que foi associado com o ‘Sieg Heil’, uma saudação nazista utilizada na Alemanha de Adolf Hitler.

A emissora divulgou uma nota comunicando o afastamento após uma decisão do presidente do grupo Jovem Pan, Antônio Augusto Amaral de Carvalho Filho, o “Tutinha”.

Leia a nota da Jovem Pan na íntegra:

“O Grupo Jovem Pan repudia qualquer manifestação em defesa do nazismo e suas ideias. Somos veementemente contra a perseguição a qualquer grupo por questões étnicas, religiosas, raciais ou sexuais. No exercício diário de informar e esclarecer nossa audiência, prezamos pelo livre debate de ideias, mas não endossamos qualquer tipo de manifestação que leve ao discurso de ódio e reforce ideias que remetam a um episódio da nossa história que deve ser lembrado como símbolo de um erro da humanidade que não deve jamais ser repetido. Nossos comentaristas têm independência para emitir opiniões, mas quando os limites legais e éticos são ultrapassados, o Grupo Jovem Pan se posiciona de maneira inflexível. Por fim, é importante destacar que as opiniões dos comentaristas e âncoras não refletem as posições do Grupo Jovem Pan.”