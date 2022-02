Dr. Daniel e Dra. Adrina seguem afastados do Hospital Municipal até o final do mês

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O casal de médicos Dra. Adriana Carina Polito e Dr. Daniel Cardoso, afastados no mês passado, após uma confusão no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, devem permanecer longe de suas atividades até o dia 26 deste mês.

A informação foi confirmada pelo executivo ao Portal de Americana. De acordo com a prefeitura, o afastamento que foi anunciado no dia 6 de janeiro, mas a notificação entregue só foi entregue ao casal no dia 27.

No entanto, o prazo de 30 dias pode ser prorrogado para continuação da apuração da prefeitura.

O CASO

A confusão aconteceu no dia 6 de janeiro, durante um dos plantões do casal no HM. O conflito começou após o presidente da Fusame (Fundação de Saúde do Município de Americana), Douglas Magalhães Ferreira, não permitir a entrada do vereador Vagner Malheiros(PSDB), no local. O parlamentar não tinha autorização. O casal alegou perseguição e, após uma discussão, o caso foi parar na delegacia de polícia da cidade.