Alexandre de Moraes suspende porte de arma em Brasília

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O ministro do Supremo Tribunal Federal(STF), Alexandre de Moraes suspendeu as autorizações de porte e transporte de armas de fogo e de munições em todo o território do Distrito Federal. A decisão é desta quarta-feira(28).

A restrição vale a partir das 18h de hoje até segunda-feira(2), para colecionadores, atiradores e caçadores. A medida atende a um pedido da equipe de transição do governo eleito.

Quem desobedecer a restrição será autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo, cuja pena é reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.