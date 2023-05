Alunas do Cuca doam almofadas para Lar dos Velhinhos

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O Cuca (Centro Universidade do Conhecimento de Americana), ligado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura, fez uma doação de almofadas para o Lar dos Velhinhos São Vicente de Paulo, nesta semana. O Centro oferece, entre os cursos de costura, um módulo específico com foco no reaproveitamento de sobras de tecido para a confecção de produtos de cama, mesa e decoração. E, além da utilização dos retalhos, material que normalmente iria para o lixo, muitos desses produtos são doados à comunidade.

As almofadas doadas foram confeccionadas pelas alunas do curso de patchwork e oferecerão um maior conforto para as atividades dos idosos do local.



“O curso de reutilização de retalhos usa material que seria descartado para transformá-lo em mercadorias comercialmente lucrativas. Além de gerar renda, as alunas também podem fazer uma boa ação, contribuindo com a comunidade, como no caso da doação de almofadas para o Lar dos Velhinhos”, salientou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros.

Por meio das técnicas de patchwork desenvolvidas nas aulas, as alunas confeccionam jogos americanos, capas para almofadas, capas para galão de água, toalhas de mesa, sacolas, entre outros acessórios.

O reaproveitamento de tecidos é uma tendência forte no mundo da moda, conhecida pelo nome de upcycling, que é transformar sobras que seriam descartadas em aterros sanitários para criar algo novo.

A tendência surgiu nos anos 90 e tem ganhado força devido à busca de alternativas sustentáveis para o consumo. Além disso, o procedimento favorece a criatividade e resulta em peças exclusivas, dependendo da imaginação e habilidade de cada costureira.

