Americana antecipa para quinta vacina aos idosos com 69 anos e abre mais um drive thru

A Secretaria de Saúde de Americana antecipou para a próxima quinta-feira (25) a vacinação contra a Covid-19 em idosos com 69 anos ou mais, que estava prevista para iniciar no sábado (27). A vacina será disponibilizada em dois postos de drive thru, sendo um em frente à UBS (Unidade Básica de Saúde) Cillos e outro no portal da cidade, no final da Avenida Antônio Pinto Duarte. O horário de funcionamento de ambos os locais será das 8h às 16h, de segunda a sexta-feira. O acesso dos veículos para o novo drive thru será próximo ao conjunto de semáforos ao lado do Terminal Rodoviário, no sentido Avenida da Saudade-Rodovia Anhanguera.

Nesta terça-feira (23) o município recebeu um novo lote da vacina Coronavac. Ao todo são 775 frascos multidoses, totalizando 7.750 doses, das quais 3.290 destinadas à primeira dose em idosos com 70 anos ou mais e 1.870 em idosos com 69 anos ou mais. O restante é para a segunda dose em idosos com 77 anos ou mais, o que corresponde a 2.590 doses. Além dos dois postos de drive thru, a vacina também continuará sendo disponibilizada por meio do site www.saudeamericana.com.br, utilizando a aba “serviços”, onde o usuário poderá acessar as unidades que estão vacinando, bem como os dias e horários disponíveis.

A Secretaria de Saúde faz um apelo aos moradores que optarem pelo agendamento, a comparecerem na data e horário indicados, pois na ânsia em garantir a vacina, muitos estão fazendo o agendamento, mas depois acabam utilizando o drive thru. Nesse caso, a população deve escolher um dos sistemas, evitando assim transtornos no agendamento. “Tem muita gente que agenda para tomar a vacina em alguma UBS e depois vai ao drive thru, ficando vaga a agenda que poderia ser usada por outra pessoa”, explicou a diretora da Unidade de Atenção à Saúde, Simone Maciel.

A partir de quinta-feira também haverá alteração de faixa etária no agendamento para quem precisa receber a segunda dose, que passará a ser destinada aos idosos acima de 77 anos. A Secretaria de Saúde reforça que a segunda dose somente está sendo feita por meio do agendamento, já que os locais com drive thru estarão, neste momento, operando exclusivamente na aplicação da primeira dose.

Para viabilizar o novo drive thru, a Secretaria de Saúde teve o apoio da Droga Raia, com a doação de dez tendas, além de contar com a parceria da Unidade de Transporte e Sistema Viário e da GAMA (Guarda Municipal de Americana), que vêm atuando conjuntamente no controle do tráfego nesses locais.

“Nós tivemos a grata satisfação de receber essas tendas por doação; isso nos conforta, porque está havendo a sensibilidade dos empresários nessa luta, que é de todos nós. Com mais um drive thru, a campanha passa a oferecer mais acesso à vacina pela população contemplada em cada etapa”, comentou o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.