Americana apresenta superávit de R$ 6,8 milhões no 1º quadrimestre de 2024

Americana apresentou, no primeiro quadrimestre de 2024, um superávit de R$ 6,8 milhões. O número foi apresentado pela secretária de Fazenda, Simone Inácio de França Bruno, durante audiência pública realizada na Câmara Municipal, nesta quarta-feira (29). A audiência atende às determinações da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e foi convocada pela Comissão de Finanças e Orçamento do Poder Legislativo.

A secretária da Fazenda se mostrou otimista com relação às contas da Prefeitura no primeiro quadrimestre do ano. Ela explicou que, dos R$ 1,370 bilhão previstos no orçamento, R$ 506 milhões, ou seja, 36,9%, já foram arrecadados. “Se analisarmos as despesas, que somaram R$ 499 milhões nesse período, essa porcentagem é de 36,4% frente ao orçamento previsto. Portanto, há um equilíbrio nas nossas contas”, conclui Simone.

Na visão da gestão, o cenário de queda de arrecadação vivido em 2023 e apresentado na última audiência pública já foi modificado positivamente. Houve um aumento de arrecadação de 10,4% em relação ao mesmo período do ano passado.

A aplicação de recursos obrigatórios também tem resultados positivos. As despesas liquidadas na área da Saúde são de 23,2%, percentual superior aos 15% exigidos constitucionalmente. Na Educação, foram liquidadas, considerando o fechamento do primeiro quadrimestre, 22% das despesas. “O resultado na Educação está dentro de nossas previsões e, certamente, alcançaremos os 25% ao longo do ano”, esclareceu Simone.

Quanto ao gasto com pessoal, o índice se encontra em 40,2%, abaixo do limite prudencial de 51,3% e distante do limite máximo de 54%.

A dívida consolidada se manteve estável, sem acréscimo. Os valores demonstrados indicam que os pagamentos, tanto de precatórios quanto dos parcelamentos assumidos, vêm sendo rigorosamente adimplidos pela municipalidade.

“A Prefeitura de Americana tem honrado seus compromissos, mantendo em dia os pagamentos, inclusive as despesas de curto prazo com fornecedores e salários dos servidores municipais”, frisou a secretária.