Americana libera vacina para adolescentes de 12 anos e 3ª dose para idosos de 85 anos

A Secretaria de Saúde de Americana informou que na próxima quarta-feira (8) vai começar a aplicar a dose adicional da vacina contra a Covid-19 nos idosos com 85 anos ou mais, que já tenham completado seis meses da segunda dose. A dose de reforço será feita por meio de agendamento, que estará disponível a partir das 14h da próxima terça-feira (7).

Para receber a dose adicional a Vigilância Epidemiológica informa que será obrigatória a apresentação do cartão de vacinação contendo a informação das duas doses da vacina aplicadas, além do CPF e comprovante de endereço nominal.

Também na próxima quarta-feira terá início a vacinação nos adolescentes em geral com 12 anos ou mais, cujo agendamento também será disponibilizado a partir da próxima terça-feira (ver esquema abaixo).

Sábado e no feriado

Neste sábado (4) a Secretaria de Saúde irá disponibilizar apenas a segunda dose. A vacinação será feita na Unisal (campus Maria Auxiliadora), no Colégio Visão e no Assentamento Monte Verde.

Na segunda-feira as atividades estarão suspensas, porém, no feriado de 7 de Setembro os trabalhos retomam, também com aplicações da segunda dose, que serão feitas na Unidade Básica de Saúde do bairro Vila Gallo e Unisal.

Esquema de vacinação e agendamento

No sábado e na terça-feira apenas a segunda dose será aplicada. A segunda dose está sendo oferecida à população em geral, de acordo com o prazo determinado pelo imunizante recebido na primeira aplicação, conforme anotação no cartão de vacinação.

Na quarta-feira começa a vacinação nos adolescentes com 12 anos ou mais e também a terceira dose nos idosos com 85 anos ou mais, que já tenham recebido a segunda dose há pelo menos seis meses.

A vacinação está sendo feita por meio de agendamento e o esquema das agendas está definido da seguinte forma:

Para quem for receber a segunda dose neste sábado (4), as agendas já estão abertas. No domingo (5) as agendas serão abertas a partir das 14h, para quem vai receber a vacina na terça-feira. Já para quem vai se vacinar na quarta-feira, as agendas estarão abertas na terça-feira (7), a partir das 14h.

Mais doses

Neste sábado (4), o município vai receber 17.316 doses, sendo 4.536 da Pfizer, 1.590 da AstraZeneca e 11.190 da Coronavac. As vacinas serão usadas em aplicações de primeira e de segunda dose.