Americana começa a vacinar idosos acima de 75 anos neste sábado

A partir deste sábado (13), Americana inicia a vacinação contra a Covid-19 em idosos acima de 75 anos, no drive thru em frente à UBS Cillos. O horário de funcionamento será das 8h às 17h. Já durante a semana, este posto de vacinação permanece das 8h30 às 19h. A UBS Cillos está localizada à Avenida Cillos, nº 2.310, sendo que o acesso ao drive thru é feito pela Rua Hugo Beraldo, no bairro São José.

A partir da segunda-feira (15), além do drive thru, a vacina também será ofertada por meio de agendamento, no site da Secretaria de Saúde (www.saudeamericana.com.br). O esquema por agendamento é necessário em razão da atual fase vermelha de restrição à mobilidade, imposta pelo agravamento da pandemia no estado.

No ato do agendamento os moradores são informados sobre as unidades onde há vacina disponível, além dos dias da semana e os horários para a vacinação. O sistema elaborado pela Secretaria de Saúde permite um intervalo de tempo seguro para cada indivíduo, evitando assim aglomerações nas unidades.

Mesmo com a redução da faixa etária, os idosos com idade superior que ainda não receberam a primeira dose também poderão efetuar o agendamento. Quanto à segunda dose, esta somente será feita por meio de agendamento, uma vez que o drive thru irá priorizar os idosos acima de 75 anos, cuja população é maior em relação às outras faixas etárias.