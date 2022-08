Americana confirma o 4º caso de Varíola dos Macacos

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Vigilância Epidemiológica de Americana confirmou, nesta quarta-feira (31), o 4º caso de Varíola dos Macacos. Trata-se de um homem de 68 anos, cuja notificação ocorreu no dia 11 de agosto. Os outros três casos notificados no município foram todos do sexo masculino, com idades de 27, 30 e 37 anos.

De acordo com a Vigilância Epidemiológica, o paciente não viajou recentemente, ele se encontra com quadro estável de saúde e vem sendo monitorado pelo SAE (Serviço de Assistência Especializada em Infectologia). Além dele, seus familiares diretos também estão sendo acompanhados pelo setor.

Os sintomas da doença incluem, além de lesões cutâneas (pápulas, vesículas ou crostas), dor de cabeça, febre, linfonodos aumentados, dor nas costas e fraqueza.

A transmissão ocorre por contato direto com as lesões e secreções de pessoas infectadas e também pela dispersão de gotículas.