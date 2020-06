Americana confirma um caso de coronavírus e descarta uma morte

A Prefeitura de Americana, por meio da Vigilância Epidemiológica, informou nesta terça-feira (9) o registro de mais um caso positivo de Covid-19, após resultado de exame PCR. Trata-se de um homem de 58 anos, morador do Jaguari, que está em isolamento domiciliar. Um óbito do dia 1º de junho, que era considerado suspeito da doença, de um homem de 41 anos, morador do Jardim Colina, teve resultado negativo.

O boletim atualizado traz ainda 12 novos casos suspeitos de Covid-19, sendo que seis deles estão em isolamento domiciliar e os demais estão internados. No Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi”, temos os seguintes novos pacientes: um homem de 69 anos, da Vila Mathiensen; um homem de 50 anos, do Bela Vista; um homem de 76 anos, do Mollon; e um homem de 23 anos da Cidade Jardim. Os outros dois pacientes estão em hospitais particulares: uma mulher de 68 anos, do Zanaga; e uma mulher de 44 anos do São Jerônimo.

O quadro geral da Covid-19 em Americana é o seguinte: 165 casos positivos, sendo nove óbitos, cinco internados, 36 em isolamento domiciliar e 115 curados; 47 casos suspeitos aguardam resultados de exames, sendo 20 internados em hospitais, seis óbitos e 21 em isolamento domiciliar. Além disso, o município contabiliza agora 532 casos que eram considerados suspeitos, mas que já foram descartados pelo resultado de exame negativo.