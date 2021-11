Americana deve ganhar novo viaduto ao lado do Amadeu Elias até 2023, diz Chico Sardelli

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Americana deve ganhar um novo viaduto que vai ligar a região da Avenida Paulista ao centro até 2023. A informação foi dada pelo prefeito Chico Sardelli(PV), na manhã desta terça-feira(30), durante conversa com a imprensa.

De acordo com o prefeito, o viaduto será construído ao lado do Amadeu Elias. A confirmação feita para a imprensa veio após o ex-prefeito Omar Najar(MDB), cobrar publicamente a empresa RUMO durante a entrega da reforça da estação ferroviária.

“Faz seis anos que a gente cobra. Assinaram um TAC que iam cumprir e Americana sofrendo com esse viaduto que não tem condição de atender a circulação da cidade. Americana é cortada pela linha férrea que atrapalha muito a ligação dos dois bairros da cidade”, disse Omar ao lembrar sobre o Termo de Ajustamento de Conduta assinado pela empresa.

“Está muito bem encaminhado. Sobre o novo viaduto já deram um ok pra nós. Nós fizemos um novo pedido para que tenha um ‘braço’ com acesso à Avenida Bandeirantes. O que está sendo discutido agora é esse novo braço, o resto já está ok. A conclusão da obra deve ser em 2023”, disse Chico ao confirmar que o secretário de governo, Jesuel de Freitas e o chefe de gabinete, Franco Sardelli foram a Brasília discutir o assunto com a diretoria de empresa.