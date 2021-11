Pela primeira vez na história, Câmara aprova orçamento bilionário para Americana em 2022

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Os vereadores da Câmara Municipal de Americana aprovaram com dezenove votos favoráveis, em sessão extraordinária realizada nesta segunda-feira (29) no Plenário Dr. Antônio Álvares Lobo, o projeto de Lei nº 132/2021, de autoria do Poder Executivo, que trata da Lei Orçamentária Anual (LOA).

O projeto estima a receita e fixa a despesa da Administração Direta, Indireta e do Legislativo para o exercício financeiro de 2022, no valor de R$ 1.006.316.600,00. Esta é a primeira vez que o orçamento municipal supera o valor de um bilhão de reais. Dentre as áreas principais de investimento, o orçamento da Educação será de R$ 194.532.100,00, enquanto o da Saúde será de R$ 228.300.800,00. Já o orçamento da Câmara está previsto em R$ 30.340.000,00.

Foi aprovada ainda uma emenda de autoria da Mesa Diretora que autoriza a Câmara Municipal a abrir créditos adicionais suplementares ao seu orçamento, utilizando como recursos para sua cobertura anulações totais ou parciais de suas dotações orçamentárias, até o limite de 20% do valor total de sua despesa autorizada.

O projeto de Lei e as emendas aprovadas serão discutidos e votados pelos vereadores, em redação final, na sessão extraordinária de quinta-feira (2), às 13h30.