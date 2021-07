Americana deve ter nova onda de frio e sensação térmica abaixo de zero

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Uma massa de ar frio deve invadir o estado de São Paulo na próxima semana e provocar temperaturas próximas de zero. Em Americana, na sexta-feira(30), segundo a MetSul Metereologia, a temperatura deve chegar a 5ºC com ventos de 29km/h.

De acordo com o Centro de Monitoramento Paulista, a sensação térmica na região de Campinas deve chegar a -2ºC, com possibilidade de neve no Sul e Sudeste.

Cidades como Santa Maria, Bagé e Pelotas podem ter mínima de -6ºC. As informações divulgadas pela Climatempo falam em possibilidade “pequena e restrita” de flocos de neve no Sudeste.

A mudança deve começar no meio da semana, a partir de quarta-feira(28).