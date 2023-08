Americana é a 7ª cidade mais segura do Brasil para morar

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Americana é uma das cidades mais seguras do Brasil dentre os municípios com população entre 200 mil a 500 mil habitantes. Os dados são do Anuário 2023 de Cidades mais Seguras do Brasil©, iniciativa que compila os dados de óbitos registrados pelo Ministério da Saúde e IBGE.

A taxa registrada na cidade paulista é de 7,2 homicídios a cada 100 mil habitantes. Santo Antônio de Jesus (BA), última colocada no ranking geral de segurança, possui taxa de violência 16 vezes maior que em Americana.

A cidade está inserida em uma região digna de medalha de ouro no quesito de ouro. Indaiatuba é a cidade mais segura do Brasil dentre os municípios de mesmo porte de Americana, com taxa de 3,5 homicídios a cada 100 mil habitantes, e Campinas está em 4º lugar no ranking para segurança em municípios com mais de 1 milhão de habitantes.