Americana é a cidade que mais gerou empregos na região no mês de março

Americana é a cidade que mais gerou empregos na região se comparada as quatro cidade do entorno no mês de março. Os dados são do Ministério da Economia, que divulgou hoje (28) as Estatísticas Mensais do Emprego Formal, o Novo Caged.

De acordo com os dados, Americana gerou 3.603 empregos e teve 2.670 demissões, com o saldo de 933 novos empregos. Já Santa Bárbara d’Oeste teve um saldo de 155 empregos com 1.953 admissões e 1.798 demissões.

Sumaré e Nova Odessa aparecem atrás com 138 e 29 no saldo geral.

BRASIL

O Brasil gerou 184.140 novos postos de trabalho em março deste ano, resultado de 1.608.007 admissões e de 1.423.867 desligamentos de empregos com carteira assinada.

No acumulado de 2021, foi registrado saldo de 837.074 empregos, decorrente de 4.940.568 admissões e de 4.103.494 desligamentos até março

Confira a tabela de empregos na região

Admissões Desligamentos Saldos Americana 3.603 2.670 933 Santa Barbara 1.953 1.798 155 Nova Odessa 938 909 29 Sumaré 2.158 2.020 138

Fonte: Caged