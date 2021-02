Americana fecha primeira etapa com mais de 9.500 pessoas vacinadas

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Desde o início da campanha de vacinação contra a Covid-19, em 21 de janeiro, até esta sexta-feira, 19 de fevereiro, a Secretaria de Saúde de Americana já vacinou 9.513 pessoas entre profissionais de saúde, idosos de casas de repouso e idosos em geral acima dos 85 anos de idade.

De acordo com a Vigilância Epidemiológica, do total de pessoas vacinadas até agora, foram 2.165 idosos com idade acima de 85 anos, 6.333 profissionais de saúde, 558 idosos institucionalizados de ILPI (Instituição de Longa Permanência para Idosos) e 370 funcionários dessas instituições e, 87 idosos acima de 85 anos que se encontram acamados.

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Americana superou a meta em todas essas populações, uma vez que o número de vacinados foi maior que o previsto. De acordo com o censo do IBGE-2020, o número de profissionais de saúde residentes no município é de 5.523 e o de idosos com 85 anos ou mais é de 2.144 indivíduos. No caso das ILPIs, a estimativa era vacinar 800 pessoas.

Agora o município aguarda a chegada de um novo lote para retomar a campanha, que será destinada aos idosos com 80 anos ou mais. A Secretaria de Saúde ainda não foi informada sobre a data para o recebimento de uma nova remessa.

Segunda dose

Na segunda-feira (15) a Secretaria iniciou a aplicação da segunda dose ao público-alvo contemplado na primeira fase da campanha. A vigilância Epidemiológica informou que até esta sexta-feira, o número de pessoas vacinadas com a segunda dose chegou a 2.396, entre idosos e trabalhadores das ILPs e profissionais de saúde em geral.