Americana ganha superdelegacia na Rua São Vito

“A estrutura atende algumas das demandas de atendimento. Por exemplo, o local de entrada do público não será mais o mesmo em relação ao de entrada de presos ou de material apreendido. O acesso da DDM também será independente do plantão. Creio que a nova estrutura torna melhor tanto o trabalho da polícia quanto para o atendimento ao cidadão”, explicou a delegada seccional Marta Rocha.

O novo espaço tem 2 mil metros quadrados de área construída, conta ainda com estacionamento, e é considerado pela Delegacia Seccional como um local mais adequado ao funcionamento do espaço.