Americana ganhará loja da Cobasi na Avenida Brasil

Americana deve ganhar nos próximos meses uma loja da rede Cobasi. O proprietário da unidade visitou o prefeito Chico Sardelli na manhã desta quinta-feira(17), para anunciar o empreendimento. As obras devem ser iniciadas ainda em fevereiro.

De acordo com o Secretário de Desenvolvimento Econômico de Americana, Rafael de Barros, a unidade será instalada na Avenida Brasil na altura do número 1580, na esquina com a Rua das Castanheiras, próximo ao condomínio Residencial Garnet.

A unidade deve gerar cerca de 200 empregos entre diretos e indiretos na cidade, segundo Barros. A loja terá mais de 860 metros de área com mezanino de 220 metros.

Chico comemorou a vinda da empresa para a cidade. “Estou muito feliz em ver Americana avançando no desenvolvimento econômico”, disse o prefeito.

A Cobasi possui mais de 130 lojas espalhadas pelo Brasil e é especializada em produtos para pets com o conceito “O shopping do seu animal”. Ainda não há data para a inauguração.