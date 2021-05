Americana inicia vacinação em idosos com 60 anos na próxima quarta-feira

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Secretaria de Saúde de Americana segue com a vacinação de primeira e segunda dose por meio de agendamento, para idosos com 63 anos e com 68 anos, respectivamente.

Nesta terça-feira (4), o município irá receber 9.590 doses da vacina AstraZeneca, sendo 8.520 para a primeira dose em idosos com idade entre 60 e 62 anos. O restante, 1.070 doses, será destinado aos profissionais de saúde, também para a primeira dose.

No mesmo lote também haverá 1.410 doses da vacina Coronavac, que será destinada à segunda dose aos profissionais da Educação.

O esquema da vacinação será definido a partir desta terça-feira, quando os imunizantes forem recebidos pela Vigilância Epidemiológica.

Por enquanto a campanha segue vacinando idosos com 63 anos ou mais com a primeira dose e idosos com 68 anos ou mais com a segunda dose, apenas por agendamento.