Americana já vacinou mais de 6 mil crianças e não registrou nenhuma reação adversa

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Secretaria de Saúde de Americana já vacinou mais de 6 mil crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19. Nesta segunda-feira (14) foram 116 aplicações realizadas, chegando à marca total de 6.226 crianças vacinadas. A Vigilância Epidemiológica reforça que, de todas as crianças vacinadas até agora, nenhuma apresentou qualquer manifestação associada ao imunizante.

A vacina é disponibilizada por agendamento, aberto de segunda a sábado, a partir das 14h, no site www.saudeamericana.com.br.

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Nesta segunda-feira (14), foram aplicadas 1.088 doses da vacina no município, sendo 30 pessoas com a primeira dose, 90 com a segunda dose e 844 com a terceira dose. Além disso, 116 crianças receberam a dose pediátrica, conforme já mencionado, duas pessoas receberam a dose única e seis imunossuprimidos com 18 anos ou mais receberam a dose adicional.

A primeira dose foi aplicada em 20 adolescentes com idade entre 12 e 17 anos, um idoso, uma gestante e oito pessoas da população em geral.

A segunda dose foi aplicada em três idosos, 25 adolescentes com idade entre 12 e 17 anos, três idosos e 62 pessoas da população em geral.

A terceira dose foi aplicada em 80 idosos, um profissional de saúde e 763 pessoas da população em geral. Já a dose pediátrica foi aplicada em 116 crianças de 5 a 11 anos.

O total de doses aplicadas agora é de 473.561, sendo 194.430 da primeira dose, 180.818 da segunda dose, 6.142 da dose única, 6.226 da dose pediátrica, 85.836 da terceira dose e 109 da quarta dose em imunossuprimidos.