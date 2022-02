Vereador propõe criação do “Dia da Família” no calendário de Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O vereador Silvio Dourado (PL) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana um projeto de lei que institui o “Dia da Família” no calendário oficial do município. A data seria comemorada anualmente no segundo domingo do mês de agosto.

De acordo com o parlamentar, a iniciativa tem como objetivo fomentar a realização de palestras, atividades de lazer, cultura e cidadania que evidenciem valores morais e éticos da família e, ao mesmo tempo, a promoção de políticas públicas locais para a importância da família como núcleo vital da sociedade.

“A família é importante para a pessoa e para a sociedade. É no seu âmbito que o homem recebe as primeiras noções do bem e da verdade, aprende a amar e ser amado e o significado de ser pessoa. Sem famílias fortes na comunhão e estáveis no seu compromisso, os povos se debilitam e é no seu meio que se dá a aprendizagem das responsabilidades sociais e da solidariedade”, destaca Dourado.

A proposta de lei estabelece que as atividades sejam organizadas pelas secretarias municipais competentes, podendo haver parcerias com entidades relacionadas ao tema proposto. “Ações de reflexão sobre o assunto ‘família’ trazem ganhos ao município e à sociedade por terem um caráter preventivo e protetivo. Famílias fortes conduzem uma sociedade a ser mais justa e humana”, conclui o parlamentar.

O projeto de lei será encaminhado às comissões pertinentes e, não havendo impedimento legal para sua tramitação, será discutido e votado pelos vereadores, em plenário, durante sessão ordinária.