Americana libera vacina contra Covid para bebês de seis meses a dois anos de idade

A Secretaria de Saúde de Americana inicia, na próxima segunda-feira (6), a vacinação contra a Covid-19 em bebês de seis meses a dois anos de idade, e aplicação da terceira dose em crianças de 5 a 11 anos, sem comorbidade.

As doses de reforço em crianças de 5 a 11 anos serão aplicadas em todas as unidades básicas de saúde do município, das 8h30 às 15 horas. Importante lembrar que deve ser respeitado o intervalo de 4 meses a partir da data da segunda dose.

Já a vacinação dos bebês de seis meses a dois anos ocorrerá nas unidades básicas dos bairros Jardim Brasil, Mathiensen, São Vito e Parque das Nações, também das 8h30 às 15 horas.

Nos dois casos, não há a necessidade de agendamento prévio.