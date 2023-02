Nathália Camargo pede implantação de semáforo de pedestres na Avenida Paschoal Ardito

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A vereadora Nathália Camargo (Avante) protocolou uma indicação na secretaria da Câmara Municipal de Americana sugerindo ao Poder Executivo a realização de estudos para implantação de semáforo de pedestres na Avenida Paschoal Ardito, nas proximidades de duas agências bancárias existentes na região.

No documento, a parlamentar explica que moradores do São Vito relataram dificuldades na travessia entre a Rua São Joaquim e a avenida. “Conversei com a população sobre o problema enfrentado para cruzar a avenida já que, mesmo com a faixa de pedestres, o grande fluxo de veículos gera risco de atropelamentos. O local já registrou atropelamento com morte e essa sinalização facilitaria a travessia da população”, aponta.

A indicação será relacionada na pauta da sessão ordinária de terça-feira (7) e encaminhada à prefeitura para análise e atendimento.