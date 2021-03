Americana pode ganhar escola náutica às margens da Represa Salto Grande

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico de Americana, Rafael de Barros, recebeu na manhã desta quinta-feira (25/6) o empresário Leonardo Dutra, proprietário de uma escola náutica no município de Barra Bonita. O objetivo da visita foi buscar apoio para a implantação de uma unidade da escola em Americana.

Segundo o empresário, a demanda por esse tipo de serviço em Americana é bastante significativa, com 250 americanenses, atualmente, se deslocando até Barra Bonita para a realização do curso e da prova. A Dutra Escola Náutica é cadastrada na Marinha do Brasil e funciona como um despachante náutico fornecendo inscrição, registro e renovação de embarcações; seguro obrigatório; legalização de tablado e píer, habilitação para arrais e motonauta.

“A empresa deve se instalar às margens da Represa do Salto Grande. Tivemos uma primeira reunião hoje, e já levei a questão à Secretaria de Negócios Jurídicos, que precisa oficiar a Marinha para que as provas possam ser realizas aqui”, explicou Rafael de Barros.