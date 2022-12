Americana realiza mutirão de ultrassom transvaginal

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Secretaria de Saúde de Americana vai realizar um mutirão para exames de ultrassonografia transvaginal, entre os dias 8 e 28 de dezembro. Durante esse período serão ofertados 743 exames, com o objetivo de reduzir a fila de espera, atualmente em torno de mil exames.

A maioria dos exames será realizada na Clínica Multivida, em Santa Bárbara d’Oeste e Digimax, de Americana; além do Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi”.

As pacientes estão sendo convocadas por meio do serviço de call center, da Secretaria. De acordo com a unidade de planejamento da Saúde, a média de oferta dos últimos dez meses para esse tipo de exame é de 312 ao mês. Com o mutirão, a Pasta espera zerar a fila de espera em até 30 dias.