Americana recebe 3 mil doses de vacinas contra a Covid-19

A Vigilância Epidemiológica de Americana recebeu nesta quarta-feira (23), 3.002 doses de vacinas contra a Covid-19, sendo 1.002 unidades da Pfizer, que serão utilizadas em segunda dose; mil da CoronaVac, também para a segunda dose, e mil unidades pediátricas (primeira dose), da fabricante Pfizer.

Até a terça-feira (22), o município havia efetuado 482.086 aplicações, sendo 194.688 da primeira dose, 181.533 da segunda, 92.367 da terceira (dose adicional), 181 da quarta dose para imunossuprimidos graves, 6.155 de dose única, 7.068 da pediátrica e 94 da pediátrica de segunda dose.

Com isso, 92,70% da população com 12 anos ou mais já receberam ao menos uma dose; 89,37% da população com 12 anos ou mais já completaram a imunização e 48,88% da população com 18 anos ou mais já receberam a dose adicional.