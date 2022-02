Secretaria de Educação segue contratação de estagiários de Pedagogia

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Secretaria de Educação de Americana continua selecionando estagiários de Pedagogia. No início de fevereiro, foram abertas 100 vagas para a área e 46 estudantes já apresentaram a documentação para admissão e começarão a trabalhar em março. Mas o número de vagas foi ampliado e ainda estão abertos 85 postos.

Além da área de Pedagogia, serão selecionados 40 estagiários de Administração, 20 de Tecnologia da Informação e três de Educação Física.

Os interessados devem enviar um currículo simples para o e-mail [email protected] Não é necessário ter qualquer experiência anterior. O envio do currículo por e-mail é o primeiro passo. Após recebê-lo, a Secretaria de Educação entrará em contato com o candidato para que ele compareça pessoalmente à sede do órgão e entregue o original da declaração de matrícula da faculdade em que estuda e duas fotos 3×4.

Os salários são de R$ 900,00 para uma carga horária de 30 horas semanais; R$ 766,66 para 25 horas semanais; e R$ 633,33 para 20 horas semanais.