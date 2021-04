Americana recebe 5 respiradores para o Hospital Municipal

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O presidente da Câmara Municipal de Americana, vereador Thiago Martins (PV), acompanhou na tarde desta terça-feira (13) a entrega de cinco kits completos de respiradores pulmonares, das doze unidades compradas pela secretaria municipal de Saúde. Os equipamentos foram adquiridos pelo município graças à iniciativa de Martins, apoiada por todos os vereadores, que anunciou em março a antecipação do repasse de parte do duodécimo à prefeitura, disponibilizando recurso no valor de R$ 700 mil.

A entrega ocorreu no Hospital Municipal e contou com a presença do secretário de Saúde, Dr. Danilo Oliveira, do diretor administrativo da Secretaria de Saúde, Douglas Henrique Magalhães Ferreira, da diretora clínica do HM, Dra. Adriana Carina Polito Cardoso, e do novo Superintendente da Fusame, Edson Eduardo Pramparo.

Devido a questões de logística e a alta demanda de procura pelo equipamento, houve atraso na entrega do pedido, que por sua vez ocorreu de forma parcial. A empresa responsável pelo fornecimento garantiu a entrega das demais unidades até a próxima sexta-feira, dia 16.

A iniciativa do repasse para compra dos equipamentos surgiu após diálogos com o secretário de Saúde, Dr. Danilo Carvalho Oliveira, que apontou a carência de respiradores como uma das principais dificuldades diante da grande demanda de pacientes que necessitam do equipamento para o tratamento. Tomada em caráter de urgência com a aprovação de todos os parlamentares da Casa, a medida possibilitou ampliar a estrutura de combate à Covid-19 do Hospital Municipal Waldemar Tebaldi. De acordo com o secretário de Saúde, a compra dos respiradores permitirá ao HM disponibilizar os 30 leitos de UTI determinados pelo prefeito Chico Sardelli (PV). Outro fator importante é a economia gerada aos cofres públicos com a dispensa de equipamentos alugados anteriormente para complementar a estrutura hospitalar.

“Essa ação apoiada por todos os vereadores permitirá a disponibilização de trinta leitos de UTI sem a necessidade de alugar respiradores. É uma medida conjunta de toda a Câmara, que reconheceu a importância de tomarmos essa atitude para suprir a demanda de infraestrutura ao mesmo tempo em que poupamos os cofres públicos, pois a administração municipal poderá reverter o valor anteriormente gasto com aluguel de alguns respiradores para outras ações de enfrentamento da pandemia da Covid-19”, concluiu Thiago Martins.