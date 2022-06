Americana recebe dois caminhões para o Corpo de Bombeiros

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O prefeito Chico Sardelli e o vice-prefeito Odir Demarchi acompanharam na manhã desta sexta-feira a entrega de dois caminhões zero-quilômetro para o Corpo de Bombeiros de Americana. Os veículos foram adquiridos por meio de emenda parlamentar e do programa do Governo do Estado de São Paulo.

Os dois caminhões são de última geração e serão utilizados para o combate a incêndios e resgates em Americana, além de dar suporte a ocorrências nas cidades da região.

O primeiro caminhão é um Auto Bomba Salvamento para primeiros socorros, adquirido por meio de emenda parlamentar no valor de R$ 750 mil enviada pelo deputado federal Vanderlei Macris. O outro, tipo Auto Tanque, com capacidade de armazenar e transportar 15 mil litros d’água, foi enviado a Americana em programa do Governo do Estado de São Paulo, no valor de R$ 999 mil.

O prefeito Chico Sardelli agradeceu e comemorou a chegada dos equipamentos à cidade. “O Corpo de Bombeiros de Americana é referência na região e faz um trabalho muito importante, que é o de salvar aquele que é o bem mais precioso de uma cidade: a vida da população. Que esses novos caminhões possam ser instrumentos desse trabalho tão valioso”, disse o prefeito Chico Sardelli.