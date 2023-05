Americana recebe emenda de R$150 mil para equipamentos do CREAS

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O prefeito Chico Sardelli recebeu, nesta segunda-feira, (15) o deputado federal Paulo Freire, ao lado do vice-prefeito Odir Demarchi e da secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes. Na ocasião, foi anunciado o repasse de R$150 mil para a aquisição de equipamentos para o CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social), fruto de emenda parlamentar do deputado, intermediada pelo vereador Marcos Caetano, que também esteve no gabinete.

Com a verba, foram adquiridos dois refrigeradores, um fogão industrial, dois bebedouros, três aparelhos de ar condicionado, uma caixa acústica com alto falante, um kit com microfone duplo, 21 aparelhos de telefone, cinco ventiladores, oito notebooks, 90 cadeiras estofadas, 20 cadeiras giratórias e 20 mesas.



O prefeito Chico, o vice Odir e secretária Juliani fizeram uma visita ao CREAS para conhecer os equipamentos, ao lado do deputado e do vereador.

“O deputado Paulo Freire é parceiro de Americana, e deixamos aqui nosso agradecimento pela emenda e pelas melhorias conquistadas para o CREAS. Nossa gratidão também ao vereador Marcos Caetano pelo empenho na busca pelo investimento, para dar mais conforto às equipes e à população atendida no local”, disse o prefeito Chico.

“Uma ótima notícia nesse dia 15 de maio, quando se comemora o Dia do Assistente Social. Obrigado ao deputado Paulo Freire e ao vereador Marcos Caetano pelas melhorias trazidas”, disse Odir.

A secretária Juliani comemorou a notícia. “Agradeço imensamente, os equipamentos vão contribuir bastante para o trabalho desenvolvido pelo Centro e é gratificante fazer parte deste momento”, disse.

“A entrega desse kit é de extrema importância, pois são equipamentos adequados, irão melhorar a estrutura do CREAS, e com certeza, vão trazer mais qualidade nos atendimentos”, disse Kátia Cristina Ravagnani Elias, coordenadora do CREAS.

A tramitação documental para viabilizar os recursos foi realizada pela Secretaria de Gestão de Convênios.

O CREAS é o equipamento da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos que trabalha com famílias em situações de violação de direitos e violência. Atualmente, 209 famílias são acompanhadas, além dos grupos de apoio e ajuda. O Serviço de Acolhimento de Criança e Adolescente é referenciado no CREAS e realizado por OSCIPs (Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público).

O CREAS fica na Rua Antônio Feliciano Castilho, nº 594, no bairro Vila Amorim. O telefone para contato é (19) 3475-3400.

