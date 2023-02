Americana recebe ônibus escolar do Governo do Estado

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Prefeitura de Americana recebeu da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo um ônibus para transporte de estudantes. O veículo zero-quilômetro foi entregue em Jundiaí, em cerimônia realizada nesta segunda-feira (13) com a presença do vice-governador Felício Ramuth, e trazido a Americana para ser utilizado pela Secretaria de Educação do município.

O novo ônibus é da marca Mercedes-Benz, tem capacidade para 29 passageiros e conta com adaptação para transporte de crianças com deficiência.

O prefeito Chico Sardelli participou da cerimônia em Jundiaí acompanhado do secretário de Educação Vinicius Ghizini, e discursou em nome dos mais de 40 prefeitos presentes no evento.

Em sua fala, Chico destacou a importância da parceria entre o Estado e os municípios com objetivo de acelerar o desenvolvimento das cidades.

“O governador Tarcísio de Freitas tem voltado seu olhar aos municípios paulistas para entender as necessidades e promover investimentos importantes, como esse na área da educação. Um veículo novo e que será muito útil para o dia a dia das crianças atendidas em nossa rede municipal”, afirmou o prefeito.

O secretário de Educação Vinicius Ghizini reforçou a importância do novo veículo.

“Trata-se de um ônibus moderno, de alta qualidade, adequado para o transporte dos nossos alunos, e adaptado para atender com segurança e conforto as crianças com deficiência. É importante dizer também que o governo se colocou à disposição para firmar novas parcerias com o município com para reforçar a nossa logística e que isso será muito importante para continuarmos avançando”, disse Ghizini.

