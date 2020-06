Americana recebe os 5 respiradores enviados pelo Governo do Estado

A Secretaria de Saúde de Americana recebeu, nesta terça-feira (9), cinco novos respiradores do governo do Estado de São Paulo. Com esse reforço, o município passa a contar agora com 15 aparelhos disponíveis para a assistência aos pacientes com quadro grave de Covid-19, uma ampliação de 50% no número de equipamentos.

Os equipamentos foram entregues diretamente ao secretário municipal de Saúde, Gleberson Miano, por uma equipe de entrega escoltada por policiais militares. A chegada teve intermédio do deputado e presidente da Assembleia Legislativa, Cauê Macris.

O secretário explicou que os cinco aparelhos deverão equipar leitos do HM, ampliando assim a capacidade do atendimento dos casos graves. "Eu sou muito grato por esta ajuda, com certeza é um grande reforço na quantidade de respiradores, que praticamente duplicou a nossa capacidade de suporte à vida lá no HM. Agradeço o deputado Cauê Macris, que intermediou esse pedido junto ao governo estadual e vou continuar pedindo ajuda do Estado e do governo federal, não apenas durante esta situação de crise sanitária mundial, mas para que possamos sempre manter a qualidade do atendimento ao povo de Americana", comentou Gleberson.

Os equipamentos foram produzidos na Turquia e adquiridos pela Fundação Butantan e doados ao Governo do Estado de São Paulo para o enfrentamento da pandemia do coronavírus, uma vez que respiradores são essenciais para a implantação de novos leitos de terapia intensiva.

De acordo com o governo estadual, a distribuição está sendo realizada com base na identificação dos locais com maior demanda de internações pela doença, bem como a estrutura para novos leitos, permitindo a ampliação da capacidade de atendimento dos casos. A estimativa é de que até o final desta semana sejam entregues 830 respiradores para hospitais em todo o estado de São Paulo.