Americana recebe R$ 300 mil para oncologia e cirurgias eletivas

O prefeito de Americana, Chico Sardelli, recebeu nesta quinta-feira (10) o deputado federal Alexis Fonteyne, que oficializou a destinação de emenda parlamentar impositiva no valor de R$300 mil de custeio para a Saúde do município. O recurso será utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde para cirurgias eletivas e para oncologia.

Também participaram da visita: o vice-prefeito Odir Demarchi, os secretários municipais Vinicius Zerbetto (Gestão de Convênios); Danilo Carvalho de Oliveira (Saúde) e Rafael de Barros (Desenvolvimento Econômico), além de representantes do partido Novo.

O prefeito agradeceu os recursos destinados pelo deputado. “Ficamos felizes com os resultados desse trabalho de parceria com os parlamentares, especialmente com verbas que podemos investir na área da Saúde. As emendas são sempre muito bem-vindas”, ressaltou Chico.

As emendas parlamentares são recursos do orçamento público, legalmente indicados pelos parlamentares para atender finalidades públicas. Após fazer a indicação na Lei Orçamentária Anual (LOA), o Governo Federal realiza o pagamento para atender as demandas da comunidade que o parlamentar representa.

Segundo o deputado, é importante conhecer bem os projetos, para que a destinação atenda as áreas que mais estão precisando. “A saúde, por exemplo, já é uma área essencial. Agora, com a pandemia, os hospitais estão ainda mais pressionados e com dificuldades para arcar com custos de manutenção. O cuidado na indicação das emendas orçamentárias é uma questão de respeito com o dinheiro público, com o dinheiro que é de todos”, afirmou Fonteyne. “A pedido do pessoal do partido Novo em Americana, trouxemos essa emenda de custeio para vocês terem a liberdade de usar na área de saúde. Por nossa convivência na região é o mínimo que podemos fazer”, completou o parlamentar.

Durante a visita, o secretário de Gestão de Convênios, lembrou de outra emenda de R$ 348.649,00, destinada em 2020 pelo mesmo deputado e recuperada este ano, também para a área da Saúde.