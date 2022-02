Unidade de tratamento de câncer de Americana já tem 60% das obras concluídas

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

As obras da Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon), que está sendo construída no prédio anexo do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi (HM), já atingiram 60% de conclusão. Nesta quinta-feira (10), engenheiros e técnicos das empresas envolvidas no projeto estiveram reunidos no local para alinhamento de algumas demandas de trabalho.

“Agora apenas faltam intervenções como a instalação das esquadrias, o forro, pintura, alguns detalhes de parte elétrica e a instalação do ar condicionado. Então podemos afirmar que já atingimos 60% da construção”, disse Olavo Piolli, engenheiro da Dom Urbanismo, principal empresa responsável pelas obras.

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Atualmente os trabalhadores estão atuando com a instalação de pisos e revestimentos, além de serviços elétricos, sendo que já foram concluídas as instalações de batentes das portas, rede hidráulica e serviços gerais de carpintaria.

O prefeito Chico Sardelli enalteceu o empenho das empresas e dos servidores do HM na execução do projeto. “Eu tenho acompanhado de perto esta importante obra e vejo o empenho dos profissionais envolvidos, tanto do Hospital Municipal quanto das empresas que estão colaborando com esta iniciativa. Em breve, os moradores que atualmente precisam se deslocar para outros municípios para tratamento oncológico irão se beneficiar com esta nova unidade de saúde”, declarou.

A Unacon está sendo construída por meio de parcerias firmadas com a prefeitura e a iniciativa privada, portanto, sem o emprego de recursos públicos municipais. Já o seu funcionamento será viabilizado por meio de convênio com o Governo do Estado, que irá disponibilizar R$ 5.547.447,00 anualmente, para custeio do serviço. Esses recursos foram obtidos por intermédio do deputado federal Vanderlei Macris.

“A nossa expectativa é a melhor possível, porque estamos acompanhando o passo a passo das obras e observando o comprometimento das empresas parceiras com a realização dessa importante unidade de saúde para a população”, destacou o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.