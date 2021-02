Americana recebe segundo lote com 3.120 doses da Coronavac

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Americana recebeu neste semana um novo lote de vacina Coronavac, do Instituto Butantan. Uma viatura da Vigilância Epidemiológica foi buscar o lote na sede da DRS-7 (Departamento Regional de Saúde), em Campinas, sob escolta feita pela Gama (Guarda Municipal de Americana).

O volume será suficiente para a conclusão da vacinação dos profissionais de Saúde, e para a vacinação da semana que vem, voltada apenas para idosos acima dos 90 anos.

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O secretário, Danilo Carvalho de Oliveira, pediu a compreensão da população, para que siga o calendário atualizado, já que as datas informadas inicialmente no plano municipal de vacinação precisaram ser alteradas as faixas-etárias.

“Como eu já havia dito no lançamento do plano municipal de vacinação, o nosso calendário poderia ser modificado a qualquer momento, já que ele depende do ritmo com que as vacinas vão sendo liberadas pela Secretaria Estadual da Saúde; nós estamos na expectativa que em breve possa haver vacina para todas as faixas etárias da nossa população”, disse Danilo.