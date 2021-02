Prefeitura prossegue com mutirão de limpeza na cidade

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Prefeitura de Americana prossegue com o trabalho de poda, capinação, pintura de guias e retirada de materiais inservíveis das vias públicas. Nesta quarta-feira (3), as equipes do mutirão de limpeza da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu) executaram serviços no Jardim Santana, Colina, Avenida Antonio Pinto Duarte, Avenida Nossa Senhora de Fátima, além da limpeza no Ecoponto da Praia Azul.

As equipes da Unidade de Praças e Jardins (UPJ), da Secretaria de Meio Ambiente, estiveram nesta quarta-feira (3) em ruas, avenidas e praças de Americana fazendo diversos serviços de poda, limpeza, capinação, roçagem e retirada de galhos e troncos.

Os funcionários da Unidade estiveram nas Praças Comendador Müller, do Trabalhador, Hermes Fanelli, Hidebrando Gobbo, Antonio Batista (Mathiensen), em ruas do bairro Vila Medon e do Jardim Helena, além da Avenida Mém de Sá (Antônio Zanaga). Outras equipes também fizeram manutenções no Jardim Mário Covas, Jardim São Paulo e São Pedro, Campo Limpo, Residencial Nardini e Cordenonsi.