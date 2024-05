Americana registra madrugada mais fria do ano nesta quinta-feira

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Americana teve a madrugada mais fria do ano nesta quinta-feira (30), feriado de Corpus Christi. Segundo a Estação Meteorológica do CIIAGRO (Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas), localizada nas dependências do Tiro de Guerra, a temperatura atingiu 11ºC às 7h.

Essa foi a menor temperatura verificada no município em 2024 e também a mais baixa desde 17 de julho de 2023, quando os termômetros marcaram 9°C.

De acordo com a previsão da ClimaTempo, as temperaturas devem se manter abaixo dos 30ºC até domingo. Para sexta-feira (31), a mínima esperada é de 11ºC e a máxima de 25ºC, sem previsão de chuva. No sábado, o dia será ensolarado e sem nuvens, com temperaturas variando entre 12ºC e 26ºC. Já no domingo, o sol aparecerá com algumas nuvens, mas sem chuva, e os termômetros devem oscilar entre 14ºC e 27ºC.