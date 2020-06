Americana registra mais 6 casos positivos e 3 mortes suspeitas de coronavírus

O Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi” informou nesta segunda-feira (8) o falecimento de mais três pessoas com suspeita de Covid-19. Os óbitos ocorreram no domingo, 7 de junho, e foram de uma idosa de 87 anos, do bairro Santa Cruz; de um homem de 45 anos, do bairro Jardim Girassol; e de um homem de 63 anos, morador do Residencial Tancredi. Todos realizaram exames PCR e os resultados ainda estão sendo aguardados. No total, o município está com sete mortes suspeitas e nove confirmadas de Covid-19.

O boletim atualizado divulgado pela Vigilância Epidemiológica registrou mais seis novos casos positivos de Covid-19. São eles: uma mulher de 27 anos, do Morada do Sol, que está curada; uma mulher de 37 anos, do Jardim São Pedro, que está curada; uma mulher de 64 anos, do Campo Limpo, que está internada no Hospital Municipal; um homem de 35 anos, morador do Asta, que está em isolamento domiciliar; um homem de 44 anos, do Jaguari, que está em isolamento domiciliar; e uma idosa de 88 anos, que também está em isolamento domiciliar, moradora da casa de longa permanência para idosos, do bairro Santa Cruz, que já registrou a morte de quatro residentes por Covid-19. Outras duas idosas, de 74 e 88 anos, residentes desta casa, tiveram resultados negativos para a doença.

Americana registrou ainda mais quatro novos casos suspeitos de Covid-19, todos estão internados. No Hospital Municipal, está internada uma mulher de 37 anos, moradora da Fazenda Santa Lúcia. Os demais pacientes estão em hospitais particulares: uma mulher de 35 anos, da Chácara Machadinho; um homem de 59 anos, do Balneário Riviera; e um homem de 43 anos, da Vila Medon.

O quadro geral da Covid-19 em Americana é o seguinte: 164 casos positivos, sendo nove óbitos, cinco internados, 35 em isolamento domiciliar e 115 curados; 40 casos suspeitos aguardam resultados de exames, sendo 17 internados em hospitais, sete óbitos e 16 em isolamento domiciliar. Além disso, o município contabiliza 529 casos que eram considerados suspeitos, mas que já foram descartados pelo resultado de exame negativo.

ERRAMOS: Ao contrário do que foi divulgado anteriormente, o número de novos casos é 6.