FAM On discute os desafios empresariais em época de pandemia

A Faculdade de Americana abre mais uma semana de programas ao vivo nas redes sociais da Instituição. Nesta segunda-feira, dia 08, a FAM recebe o advogado Walace Nogueira para discutir os “Desafios empresariais durante a pandemia do Covid-19”.

Para aqueles que possuem o próprio negócio, seja pequeno, médio ou grande, a live é uma ótima oportunidade para tirar dúvidas sobre cumprimento de contratos empresariais, recuperação judicial, perspectivas para o futuro, entre outros temas.

Amanhã, dia 9, o programa discute a violência doméstica e a pandemia com a Escrivã da Delegacia de Defesa da Mulher de Americana, Camila Rebeca; Fabiana Baptista, professora da FAM, e Aracele Tomiato, coordenadora do curso de psicologia FAM. Serão discutidos conflitos domésticos durante a pandemia, reflexões interdisciplinares diante do contexto atual, entre outros assuntos.

Na quarta-feira, a FAM oferece uma programação especial, ao meio-dia, uma aula especial sobre Liderança com os professores Lucas Baldon, Mara Lima e Eryvelton Baldin. No horário tradicional, às 18h, o FAM On recebe Andrea Isabel Garcia traz o tema: “Como continuar nossa vidas: A nova normalidade”.

As lives do FAM ON são transmitidas através das redes sociais da Instituição: FAM Americana.