Americana registra 12ª morte por Coronavírus

A Prefeitura de Americana, por meio da Vigilância Epidemiológica, informou nesta quarta-feira (10) o registro do 12º óbito por Covid-19 de residentes no município. Faleceu na manhã de hoje, no Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi”, um homem de 59 anos, morador do Vale das Nogueiras, que estava internado desde o dia 31 de maio. Ele já tinha problemas respiratórios e teve resultado positivo para Covid-19.

O Instituto Adolfo Lutz encaminhou os resultados negativos para Covid-19 de dois óbitos que eram considerados suspeitos: uma idosa de 87 anos, do bairro Santa Cruz, que faleceu no dia 7 de junho, e um homem de 34 anos, do São Benedito, que faleceu no dia 5 de junho.

O boletim atualizado traz ainda 21 novos resultados positivos de Covid-19, sendo 13 após realização de exames PCR e oito após realização de testes rápidos em laboratórios particulares. Desse total, nove estão curados e 12 estão em isolamento domiciliar.

Americana registrou ainda mais 19 novos casos suspeitos de Covid-19, que aguardam resultados de exames PCR. Desse total, sete estão em isolamento domiciliar e 12 estão internados. O Hospital Municipal está com dois novos suspeitos internados: um homem de 55 anos, do Campo Verde, e um homem de 63 anos do Jardim Boer. Os demais novos suspeitos internados estão em hospitais particulares: um homem de 54 anos, do Jardim Paraiso; uma mulher de 47 anos, da Vila Bertini; uma mulher de 47 anos, do Zanaga; um homem de 64 anos, do Zanaga; uma idosa de 82 anos, do Parque Novo Mundo; um idoso de 84 anos, do Jardim Paraiso; um homem de 59 anos, da Vila Dainese; um idoso de 74 anos, do Cariobinha; uma mulher de 47 anos, do Novo Horizonte; e um bebê do sexo masculino, de 1 ano, do bairro Monte Carlo.

O quadro geral da Covid-19 em Americana é o seguinte: 189 casos positivos, sendo 12 óbitos, cinco internados, 35 em isolamento domiciliar e 137 curados; 52 casos suspeitos aguardam resultados de exames, sendo 30 internados em hospitais, dois óbitos e 20 em isolamento domiciliar. Além disso, o município contabiliza agora 537 casos que eram considerados suspeitos, mas que já foram descartados pelo resultado de exame negativo.