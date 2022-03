Americana registra queda nos casos de dengue

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Secretaria de Saúde de Americana informou nesta quarta-feira (16) que o município registrou queda no número de casos confirmados de dengue, em relação aos casos notificados entre 2019 e 2021. Um dos possíveis motivos apontados seriam as restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus, o que de certa forma, contribuiu para reduzir a propagação da doença.

Além da pandemia de Covid-19, outro fator apontado pela Vigilância Ambiental de Americana, órgão ligado à Uvisa (Unidade de Vigilância em Saúde) é a circulação de um mesmo subtipo do vírus o que, em tese, teria dificuldade em provocar novas infecções devido à maioria da população já ter contraído a doença pelo mesmo subtipo.

“A pandemia pode ter sido uma das responsáveis pela redução dos casos, mas também não podemos ignorar o fato de que a circulação de um mesmo subtipo do vírus também contribui muito para que haja a redução na taxa de infecção ou contaminação da população”, afirmou o coordenador da Vigilância Ambiental, Antônio Jorge da Silva Gomes.

Apesar do baixo número de casos, o município está aguardando a conclusão sobre dois óbitos ocorridos em 2022, em que a dengue é apontada como uma das prováveis causas. O último óbito causado pela doença ocorreu em outubro de 2021, sendo um caso importado.

Em 2019 o município contabilizou 4.590 casos. Em 2020 foram registrados 671 casos e em 2021 a cidade contou com 283 casos. De janeiro até o dia 16 de março deste ano a Vigilância Epidemiológica confirmou 114 casos positivos, o que mostra uma redução significativa, considerando que o verão já está chegando ao fim, período do ano em que há maior incidência do mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença, devido às chuvas e também às altas temperaturas.

“A tendência é que tenhamos um período favorável, porque em breve entraremos numa fase de estiagem e as temperaturas vão diminuir. Isto faz com que a presença do vetor nos domicílios em geral sofra uma redução importante, diminuindo as possibilidades de haver surtos da doença”, explicou Jorge.

Apesar dessa redução, o município não vai baixar a guarda, ao contrário, está sendo finalizado um processo para a contratação de uma empresa terceirizada, a fim de complementar o trabalho de campo feito pelas equipes do PMCD (Programa Municipal de Controle da Dengue).

De acordo com a Vigilância Ambiental, o processo licitatório segue em trâmite junto ao setor de suprimentos e, tão logo sejam finalizadas as questões legais e administrativas, a empresa deverá assumir os trabalhos, cujo prazo de validade será de seis meses a contar da assinatura do contrato.